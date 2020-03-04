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Не на клубнику: Шахтер продал форварда в Польшу

Не на клубнику: Шахтер продал форварда в Польшу
10:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Последние полгода он провел на любительском уровне.

Нападающий Денис Арендарук на правах свободного агента перешел в клуб польской Экстраклассы Пяст Гливице. Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления на 1 год.

Первую часть нынешнего сезона Арендарук провел в любительском клубе из Киева Рубикон. До этого на правах аренды из Шахтера выступал за Рух.

В активе 23-летнего нападающего лишь один матч в рамках УПЛ. В 2018 году, выступая в Мариуполе на правах аренды он провел 11 минут в игре с Ворсклой.

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На данный момент Пяст находится на 7-м месте турнирной таблицы чемпионата Польши, имея в своем активе 37 очков после 24-х сыгранных туров.

Дебютировать за клуб из Гливице Арендарук может 8 марта в поединке против варшавской Легии.

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Футбол, Новости футбола, Денис Арендарук, ФК Мариуполь.
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