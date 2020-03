Футболисты - тоже люди: Дайер едва на устроил драку на трибунах (Видео)

Полузащитник Тоттенхэма Эрик Дайер угодил в скандал после матча Кубка Англии против Норвича (1:1, пен. 2:3). Об этом сообщает Sky Sports.

Футболист вылез на трибуну и едва не подрался с одним из болельщиков, присутствовавших на стадионе. Дайер хотел выяснить отношения с мужчиной, который обвинил его в поражении команды и, к тому же, оскорблял младшего брата Эрика.

Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a