Моуриньо поддержал Дайера: Поступил бы так же

Новости спорта:Наставник Тоттенхэма поддержал своего футболиста Эрика Дайера.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью отреагировал на конфликт защитника Эрика Дайера с фанатом после матча Кубка Англии против Норвича (1:1, пен. 2:3).

"Я уверен, что профессионалы не должны так поступать. Но, наверное, каждый из нас поступил бы так же. Я понимаю Эрика и всегда поддержу его в нужный момент.

Этот фанат оскорбил Дайера, сего младший брат не был доволен ситуацией, а Эрик не был счастлив. Да, футболист поступил неправильно, но если клуб решит наказать его, я буду против", - приводит слова Моуринью ВВС.

Напомним, Дайер чуть не подрался с болельщиком после поединка Кубка Англии. Хавбек забрался на трибуну, чтобы поговорить с оскорбившим самого игрока и его брата мужчиной.