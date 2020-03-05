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Моуриньо поддержал Дайера: Поступил бы так же

Моуриньо поддержал Дайера: Поступил бы так же
11:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Наставник Тоттенхэма поддержал своего футболиста Эрика Дайера.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью отреагировал на конфликт защитника Эрика Дайера с фанатом после матча Кубка Англии против Норвича (1:1, пен. 2:3).

"Я уверен, что профессионалы не должны так поступать. Но, наверное, каждый из нас поступил бы так же. Я понимаю Эрика и всегда поддержу его в нужный момент.

Этот фанат оскорбил Дайера, сего младший брат не был доволен ситуацией, а Эрик не был счастлив. Да, футболист поступил неправильно, но если клуб решит наказать его, я буду против", - приводит слова Моуринью ВВС.

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Напомним, Дайер чуть не подрался с болельщиком после поединка Кубка Англии. Хавбек забрался на трибуну, чтобы поговорить с оскорбившим самого игрока и его брата мужчиной.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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