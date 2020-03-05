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Александрия вписала свое имя в историю украинского футбола

Александрия вписала свое имя в историю украинского футбола
12:45 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Команда Шарана на выезде "вынесла" Карпаты.

Александрия разгромила Карпаты в выездном матче 21-го тура УПЛ - 4:0.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, это самая крупная гостевая победа "желто-черных" в истории чемпионатов Украины. К тому же, Александрия провела 100-й выездной матч во всех турнирах при Владимире Шаране, забив 100 голов (2-й мяч в поединке с Карпатами).

В свою очередь Карпаты не побеждают Александрию в УПЛ с 20 августа 2017 (две ничьи и шесть поражений).

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В данный момент "желто-черные" набрали 37 очков и занимают пятое место в турнирной таблице УПЛ.

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Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола.
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