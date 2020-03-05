Решении о сроке дисквалификации Буяльского примут 6 марта

Новости спорта:До сих пор неизвестно, сможет ли Буяльский сыграть в важнейшем матче с Александрией.

Решение о сроке дисквалификации полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского будет принято только завтра.

Как стало известно Dynamo.kiev.ua, завтра с утра КДК УАФ определит срок дисквалификации полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского. Уже в субботу, 7 марта, "бело-синие" сыграют на выезде с "Александрией", и до сих пор неизвестно, будет ли футболист играть в этом поединке.

Напомним, Буяльский был удален в дебюте матча 19-го тура чемпионата Украины с "Днепром-1". Главный арбитр встречи Катерина Монзуль показала полузащитнику прямую красную карточку после просмотра видеоповтора, увидев в действиях игрока умышленную грубую игру против Владимира Полевого.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило действующее соглашение с нападающим команды Назарием Русиным.