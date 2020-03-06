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Александрия подписала нового титульного спонсора

Александрия подписала нового титульного спонсора
14:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Международная беттинговая компания подписала контракт с футбольным клубом на два сезона.

Уже 7 марта в 22-м туре Favbet Лиги игроки Александрии выйдут на поле в футболках с логотипом Favbet. Таким образом клуб стал шестым клубом УПЛ, которые играют при поддержке компании.

Как и прежде, Favbet будет придерживаться единой стратегии работы с клубом, которая включает в себя коммуникацию с болельщиками в 360⁰. Это означает, что совместные активности будут направлены не только на популяризацию игры, но и на промо клуба вне футбольного поля.

«Мы всегда говорим о том, что футбол – это не два тайма по 45 минут. Футбол – это стиль жизни, целая экосистема, которая включает в себя не только клуб и его болельщиков, но и тех, кому не чужды драйв, эмоции, дух соперничества. Мы не преследуем цель увеличить количество зрительных контактов с брендом, мы хотим, чтобы футбол стал важным элементом досуга. Благодарны руководству ФК Александрия, которые поддержали нашу идею и будут вместе с нами зажигать игру», — комментирует подписание контракта Катерина Машевская, директор по коммуникациям Favbet.

«Александрия всегда ставил перед собой амбициозные цели, и мы стараемся вести сотрудничество исключительно с лидерами рынка. Очень хорошо, что Favbet не остается в стороне от поддержки украинского спорта и нам приятно быть в компании футбольных коллективов, которые сотрудничают с международной бетинговой компанией Favbet», — говорит Дмитрий Китаев, директор Александрии.

Александрия в данный момент находится на 5 места турнирной таблицы Favbet Лиги, имея в активе 37 очков. Favbet также является партнером клубов: Динамо, Заря, Колос Коваливка, ФК Львов, Мариуполь.

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Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола.
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