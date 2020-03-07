Форвард ПСЖ попал на радар Ювентусу

Новости спорта:"Бьянконери" заинтересованы в услугах аргентинца Мауро Икарди.

Нападающий Мауро Икарди попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает издание Tuttosport.

Туринский клуб намерен укрепить линию нападения следующим летом и попытается заполучить аргентинского форварда.

Икарди перешел в ПСЖ прошлым летом на правах аренды из Интера. Парижский клуб имеет право выкупа футболиста за 70 миллионов евро, но "бьянконери" могут попытаться перехватить его.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 31 поединок в футболке "красно-синих", забив 20 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что в приобретении Икарди также заинтересован Челси.