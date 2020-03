В Румынии "сломали" правила футбола (Видео)

В начале встречи вратарь "Астры" ударом от ворот отдал пас находившемуся рядом защитнику, который сразу же вернул его головой в руки голкиперу. Главный арбитр встречи немедленно назначил свободный удар на линии вратарской. Игрокам "Ботошани" не удалось извлечь пользу из голевого момента.

Видео эпизода было опубликовано румынским журналистом Эмануэлем Рошу в "твиттере".

С 1 июня в футболе действуют правила, по которым удар от ворот теперь можно разыгрывать внутри штрафной. Мяч считается активным сразу после касания вратаря или игрока, который исполняет удар от ворот. По старым правилам после удара от ворот никто не имел права трогать мяч до пересечения линии штрафной.

The best video in the history of football. Coming from Romania, of course. Have you ever seen anything like this? Part 1. pic.twitter.com/R2u4FA5s0S

— Emanuel Roşu (@Emishor) March 7, 2020