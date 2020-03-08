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Салах повторил достижение легенды Ливерпуля

Салах повторил достижение легенды Ливерпуля
13:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Мохамед Салах переписывает историю Ливерпуля.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах во вчерашнем матче с Борнмутом (2:1) забил 20-й мяч за Красных в нынешнем сезоне.

Египтянин стал первым игроком Ливерпуля после Майкла Оуэна, кому удалось забить не менее 20 голов за клуб в течение трех сезонов кряду.

Также матч с Борнмутом стал для Салаха сотым в футболке мерсисайдцев в английской Премьер-лиге. В ста играх за Ливерпуль в чемпионате Мохамед забил 70 мячей.

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Ливерпуль идет на первом месте в Премьер-лиге, опережая Манчестер Сити на 25 очков, но у Горожан есть две игры в запасе. В следующем туре команда Юргена Клоппа сыграет в дерби против Эвертона.

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АПЛ, Ливерпуль, Новости спорта, Новости футбола, Мохамед Салах.
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