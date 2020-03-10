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Евро-2020 пройдет без изменений из-за коронавируса

Евро-2020 пройдет без изменений из-за коронавируса
17:06 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Организаторы турнира уверяют, что все время контролируют ситуацию с коронавирусом.

УЕФА не планирует вносить какие-либо коррективы в расписание Евро-2020 из-за вспышки коронавируса.

Пока по всему миру отменяют спортивные мероприятия или проводят их без зрителей, организаторы Евро-2020 убеждают, что контролируют ситуацию и менять пока ничего не будут.

"Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - цитирует пресс-службу УЕФА Sport24.

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Стоит отметить, что в Италии в настоящее время зафиксировали уже более 9 тысяч случаев заражения вирусом.

Ранее сообщалось, что Серия А может попросить перенести Евро-2020.

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УЕФА, Европа, Евро-2020, Ухань, Коронавирус.
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