Евро-2020 пройдет без изменений из-за коронавируса

Новости спорта:Организаторы турнира уверяют, что все время контролируют ситуацию с коронавирусом.

УЕФА не планирует вносить какие-либо коррективы в расписание Евро-2020 из-за вспышки коронавируса.

Пока по всему миру отменяют спортивные мероприятия или проводят их без зрителей, организаторы Евро-2020 убеждают, что контролируют ситуацию и менять пока ничего не будут.

"Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - цитирует пресс-службу УЕФА Sport24.

Стоит отметить, что в Италии в настоящее время зафиксировали уже более 9 тысяч случаев заражения вирусом.

Ранее сообщалось, что Серия А может попросить перенести Евро-2020.