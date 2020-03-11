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Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится

Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится
15:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Рома не смогла получить разрешение на вылет в Испанию.

Руководство Ромы не смогло получить у правительства Италии разрешение на выезд в Испанию, поэтому первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Ромой и Севильей не состоится — сообщил официальный Твиттер "волков".

В связи с эпидемией коронавируса воздушное сообщение между Италией и Испанией было закрыто, и ради футбольного клуба исключений делать не стали. Руководство Ромы направило соответствующую информацию в УЕФА и ждет официального решения европейского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что игроки Севильи не горели желанием встречаться с Ромой на футбольном поле из-за опасений заразиться.

Рома не может вылететь в Севилью на матч Лиги Европы

Матч Севилья — Рома был запланирован на четверг, 12 марта, и должен был пройти без зрителей.

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Италия, Испания, ФК Рома, УЕФА, Лига Европы, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, ЛЕ, Коронавирус, Рома - Севилья.
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