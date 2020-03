Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится

Руководство Ромы не смогло получить у правительства Италии разрешение на выезд в Испанию, поэтому первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Ромой и Севильей не состоится — сообщил официальный Твиттер "волков".

В связи с эпидемией коронавируса воздушное сообщение между Италией и Испанией было закрыто, и ради футбольного клуба исключений делать не стали. Руководство Ромы направило соответствующую информацию в УЕФА и ждет официального решения европейского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что игроки Севильи не горели желанием встречаться с Ромой на футбольном поле из-за опасений заразиться.

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA

