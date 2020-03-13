Колос "мотивировал" Днепр-1 в матче УПЛ: сколько заплатили

Новости спорта:Клуб из Ковалевки пробился в первую шестерку в дебютном сезоне.

Колос мотивировал Днепр-1 миллионом гривен, чтобы последний не проиграл Мариуполю в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Встреча завершилась разгромной победой днепрян со счетом 3:0. При этом в течение игры с поля были удалены три футболиста Мариуполя.

Поражение приазовцев позволило Колосу закрепиться в первой шестерке по итогам первого этапа сезона.

После победы Днепр-1 имеет равное количество очков с Мариуполем — по 25. Команды делят седьмое и восьмое места в таблице соответственно.

Колос готовится стартовать в первой шестерке с выездного матча против Александрии завтра, 14 марта.