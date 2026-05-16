"Не вылезу из-под стола". Муж Поляковой честно ответил, кто в доме хозяин (видео)

После 20 лет брака выплыла правда

Муж Оли Поляковой, украинский бизнесмен и любитель шапок Вадим Буряковский, с юмором ответил на вечный вопрос о том, кто же является главным в их семье.

В эксклюзивном интервью для "Радио Люкс" журналист поинтересовался у Вадима, кто же на самом деле руководит в их доме. Бизнесмен не растерялся и перевел разговор в шутку.

"Ну я же уже говорил, рассказывал, что хозяин я. Сказал: "Не вылезу из-под стола", значит не вылезу!" — иронично заявил Буряковский.

Эта фраза наглядно демонстрирует легкое отношение пары к бытовым стереотипам. Несмотря на сильный и эксцентричный характер Оли Поляковой на сцене, в их семье всегда находится место для доброго юмора и взаимной поддержки.

История любви и крепкого брака

Пара вместе уже более 20 лет. Их знакомство состоялось на праздновании 40-го дня рождения Вадима, куда Олю пригласили выступить в качестве певицы. На тот момент Буряковский был успешным бизнесменом, а Полякова — только начинающей артисткой.

Несмотря на разницу в возрасте (Вадим старше Оли на 15 лет), между ними быстро вспыхнул роман. В 2004 году они официально поженились. В браке у Оли и Вадима родились две дочери: Маша — старшая дочь (родилась в 2005 году), которая активно строит музыкальную карьеру и ведет блог, и Алиса — младшая дочь (родилась в 2011 году).

Добавим, что в этом же интервью Полякова заявила, что прекращает выпускать музыку в Украине. Певица нацелилась на англоязычный рынок.