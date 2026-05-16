"Не вилізу з-під столу". Чоловік Полякової чесно відповів, хто вдома господар (відео)

Після 20 років шлюбу випливла правда

Чоловік Олі Полякової, український бізнесмен та любитель шапок Вадим Буряковський, з гумором відповів на вічне запитання про те, хто ж є головним у їхній родині.

В ексклюзивному інтерв’ю для "Радіо Люкс" журналіст поцікавився у Вадима, хто ж насправді керує у їхній оселі. Бізнесмен не розгубився і перевів розмову в жарт.

"Ну я ж уже говорив, розповідав, що господар я. Сказав: "Не вилізу з-під столу", значить не вилізу!" — іронічно заявив Буряковський.

Ця фраза наочно демонструє легке ставлення пари до побутових стереотипів. Попри сильний та ексцентричний характер Олі Полякової на сцені, у їхній родині завжди знаходиться місце для доброго гумору та взаємної підтримки.

Історія кохання та міцного шлюбу

Пара разом уже понад 20 років. Їхнє знайомство відбулося на святкуванні 40-го дня народження Вадима, куди Олю запросили виступити як співачка. На той момент Буряковський був успішним бізнесменом, а Полякова — лише артисткою-початківцем.

Попри різницю у віці (Вадим старший за Олю на 15 років), між ними швидко спалахнув роман. 2004 року вони офіційно одружилися. У шлюбі в Олі та Вадима народилися дві дочки: Маша – старша дочка (народилася у 2005 році), яка активно будує музичну кар’єру та веде блог, та Аліса – молодша дочка (народилася у 2011 році).

Додамо, що в цьому інтерв’ю Полякова заявила, що припиняє випускати музику в Україні. Співачка націлилася на англомовний ринок.