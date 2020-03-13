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Пятница, 13.03.2020
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Матч соперника сборной Украины на Евро-2020 был отменен из-за коронавируса

Матч соперника сборной Украины на Евро-2020 был отменен из-за коронавируса
16:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Другой поединок национальной команды Австрии все еще планируется.

Товарищеский поединок между сборной Австрии и Уэльсом отменен, сообщает официальный сайт Австрийского футбольного союза.

Поединок был запланирован на 27 марта в Суонси, однако уэельская сторона решила отказаться от проведения поединка.

Также отмечается, что матч Австрия - Турция в Вене, который пройдет 30 марта на Эрнст Хаппель, все еще планируется. Тем не менее, АФС заявляет о том, что ситуация может измениться в любой момент.

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Напомним, что Австрия на чемпионате Европы-2020 попала в одну группу с Нидерландами и Украиной. Ранее сообщаллсь, что спарринг украинцев против Франции пройдет при закрытых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Новости футбола, Коронавирус.
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