Бундеслига последней из топ-5 лиг ушла на карантин

Новости спорта:Матчи чемпионата Германии приостановлены сроком до 2 апреля.

Немецкий футбольный союз принял официальное решение о переносе поединков 26-го тура Первой и Второй Бундеслиг.

Ожидалось, что 26-й тур будет сыгран в соответствии с графиком, а в понедельник, 16 марта, чиновники примут решение об остановке чемпионата.

Футбольные власти Германии не стали рисковать и остановили проведение матчей чемпионата немедленно. Все поединки предстоящего тура, в том числе сегодняшний Фортуна — Падерборн, не состоятся.

Данное решение будет действовать предварительно до 2 апреля.