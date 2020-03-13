Скачать
Пятница, 13.03.2020
Эстафету олимпийского огня остановили из-за коронавируса
Эстафету олимпийского огня остановили из-за коронавируса
УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
Усик сделал селфи с Чисорой во время первой дуэли взглядов (Видео)
Усик сделал селфи с Чисорой во время первой дуэли взглядов (Видео)
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала

Бундеслига последней из топ-5 лиг ушла на карантин

Бундеслига последней из топ-5 лиг ушла на карантин
17:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Матчи чемпионата Германии приостановлены сроком до 2 апреля.

Немецкий футбольный союз принял официальное решение о переносе поединков 26-го тура Первой и Второй Бундеслиг.

Ожидалось, что 26-й тур будет сыгран в соответствии с графиком, а в понедельник, 16 марта, чиновники примут решение об остановке чемпионата.

Футбольные власти Германии не стали рисковать и остановили проведение матчей чемпионата немедленно. Все поединки предстоящего тура, в том числе сегодняшний Фортуна — Падерборн, не состоятся.

В США и Канаде отменяют вечера бокса из-за коронавируса

Данное решение будет действовать предварительно до 2 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вольфсбург 1:2 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
02 Усик обратился к Чисоре
03 Шахтеру и Вольфсбургу покорилось уникальное "достижение" в ЛЕ
04 Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде (Видео)
05 "Реванш за друга": Чисора пригрозил Усику
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь