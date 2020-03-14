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Шахтер сыграет с Зарей без ключевого игрока

Шахтер сыграет с Зарей без ключевого игрока
12:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Исмаили из-за травмы пропустит важный матч Шахтера в УПЛ.

Защитник Шахтера Исмаили пропустит матч против Зари из-за проблем со здоровьем, сообщает Футбол News.

Бразильский фулбек получил повреждение в матче Лиги Европы против Вольфсбурга (2:1). Футболист не принимает участия в тренировках "горняков" и не сможет выйти на поле в ближайшем поединке.

Также Луиш Каштру не сможет рассчитывать на полузащитника Маркоса Антонио, который заработал дисквалификацию.

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В текущем сезоне 30-летний игрок провел 30 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись двумя голами и пятью ассистами.

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ФК Шахтер, ФК Заря, УПЛ, Исмаили, Заря Шахтер.
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