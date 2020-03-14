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ФИФА в связи с коронавирусом разрешила клубам не отпускать футболистов в сборные

ФИФА в связи с коронавирусом разрешила клубам не отпускать футболистов в сборные
13:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Кроме того, ФИФА рекомендовала перенести все международные матчи, запланированные в марте и апреле.

Международная федерация футбола (ФИФА) смягчила правила для клубов относительно вызовов футболистов в национальные сборные.

Из-за пандемии коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в национальные команды в марте и апреле. ФИФА призывает избегать лишних рисков для здоровья игроков и болельщиков. Организация рекомендует перенести все международные матчи, которые должны состояться в марте и апреле.

Ранее сообщалось, что запланированные товарищеские матчи Украины с Францией и Польшей будут отменены.

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С полуночи 17-го марта Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки сроком на две недели.

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ФИФА, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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