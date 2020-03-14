Защитник Динамо Бурда восстановился после травмы

Новости спорта:Защитник Динамо (Киев) Никита Бурда наконец сумел восстановиться после травмы.

Официальный сайт Динамо сообщает, что защитник команды Никита Бурда сумел залечить травму колена.

Футболист включен в заявку молодежной команды киевлян на сегодняшний матч 23-го тура чемпионата U21 против Ворсклы. Защитник начнет игру на скамейке запасных.

Напомним, Бурда получил тяжелое повреждение в поединке украинской Премьер-лиги против полтавчан 22-го сентября 2019 года. С тех пор игрок проходил реабилитационный период.

К слову, Динамо вскоре сыграет в полуфинале Кубка Украины, где проинспектирует Минай, у которого есть проблемы с домашней ареной.