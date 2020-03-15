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Тренер Ярмоленко Дэвид Мойес вышел с карантина

Тренер Ярмоленко Дэвид Мойес вышел с карантина
11:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:У Мойеса не выявлено симптомов опасной болезни.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес больше не находится на карантине. Об этом сообщает Sky Sports.

Мойес пробыл в самоизоляции отведенный врачами период. После серии медицинских тестов стало известно, что у наставника "молотобойцев" нет симптомов заражения коронавирусом.

Напомним, шотландский специалист ушел на карантин после контакта с тренером Арсенала Микелем Артетой, который недавно заболел коронавирусом.

У одноклубника Михайлюка диагностировали коронавирус

Разразившаяся пандемия коронавируса парализовала весь спорт. Английскую Премьер-лигу уже остановили, а Арсенал, Эвертон и Челси ушли на карантин.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Дэвид Мойес, Андрей Ярмоленко.
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