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ПСЖ намеренно приобрести основного вратаря Милана Джанлуиджи Доннарумму

ПСЖ намеренно приобрести основного вратаря Милана Джанлуиджи Доннарумму
13:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Доннарума, видимо, этим летом покинет Милан, сделав выбор в пользу ПСЖ.

"ПСЖ" желает приобрести звезду на вратарскую позицию.

По информации инсайдеров, французский клуб хочет купить Джанлуиджи Доннарумму.

"Россонери", безусловно, не имеют желания расставаться со своим футболистом. Помешать этому может Мино Райола, желающий, чтобы его клиент перешел в состав стабильного участника Лиги чемпионов.

Если "ПСЖ" получится провернуть данный трансфер, то они продадут Альфонсо Ареола в мадридский "Реал", что может привести к уходу Андрея Лунина из мадридского коллектива.

В  сезоне 2019/2020 вратарь сыграл 24 матча в Серии А и десять раз оставлял ворота "сухими".

Помимо этого, французский клуб желает купить лидера "Лацио", а также интересуется звездой "Ювентуса" и лучшим защитником "Наполи".

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Все по теме:

ПСЖ, Милан, Серия А, Лига 1, Новости футбола, Джанлуиджи Доннарумма.
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