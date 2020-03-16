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Конкрент для Малиновского: Аталанта выкупит Пашалича в Челси

Конкрент для Малиновского: Аталанта выкупит Пашалича в Челси
20:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Марио Пашалич, вероятнее всего, летом станет игроком Аталанты на полноценных правах.

Бергамаски довольны прогрессом 25-летнего Марио Пашалича в их команде и готовы активировать опцию выкупа за 15 млн евро.

По информации источника, будущий трансфер неизбежен, так как данное развитие ситуации полностью удовлетворяет все стороны.

"Аталанта" во всю работает над полноценным трансфером хорвата.

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Арендованный у "Челси" футболист в ближайшее трансферное окно подпишет пятилетний контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Пашалич находится в аренде в "Аталанте" с лета 2018-го. За это время полузащитник провел 74 матча в составе "богинь", отметившись 15 голами и 13 ассистами.

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Аталанта, Серия А, АПЛ, Челси, Новости спорта, Новости футбола, Руслан Малиновский, Марио Пашалич, Николо Скира.
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