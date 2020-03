Конкрент для Малиновского: Аталанта выкупит Пашалича в Челси

Бергамаски довольны прогрессом 25-летнего Марио Пашалича в их команде и готовы активировать опцию выкупа за 15 млн евро.

По информации источника, будущий трансфер неизбежен, так как данное развитие ситуации полностью удовлетворяет все стороны.

"Аталанта" во всю работает над полноценным трансфером хорвата.

Арендованный у "Челси" футболист в ближайшее трансферное окно подпишет пятилетний контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

