Скачать
Понедельник, 16.03.2020
Всему виной коронавирус: матчи сборной Украины не состоятся
Товарищеские поединки Украины с Францией и Польшей отменены
Еще один топовый европейский чемпионат отменен из-за пандемии
Бундеслига официально отменила игры до 2 апреля из-за Коронавируса
Полное доминирование АПЛ: названы самые дорогие составы футбольных клубов Европы
Ливерпуль имеет самый дорогой состав в топ-5 лигах, Ювентус всего лишь 10-й
Ман Сити назвал сумму отступных за свою звезду
Марез может сменить Манчестер Сити на ПСЖ

Милан может купить основного вратаря Торино или Наполи

Милан может купить основного вратаря Торино или Наполи
23:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Милан, похоже, готовится к расставанию с Доннаруммой.

Милан может подписать кого-то из дуэта Алекс МеретСальваторе Сиригу, если Джанлуиджи Доннарумма уйдет в другой клуб по завершению этого сезона, сообщает Football Italia.

Нынешний контракт Доннаруммы с Миланом истекает следующем летом и пока не известно, останется ли он в родном клубе.

Агент игрока Мино Райола скептически относится к проекту Милана и владельцам клуба Elliott Management.

ПСЖ заинтересованно в одном из лучших игроков Африки

Мерет перебрался в Наполи из Удинезе летом 2018 года.

По утверждению Football Italia, он обошелся неаполитанцам в 35 млн евро, однако сейчас исполняет лишь роль резервиста Давида Оспины.

Сиригу находится на хорошем счету в Торино, за который играет с 2017 года, однако предполагается, что он хотел бы еще раз попробовать себя в клубе побольше.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наполи, Милан, Торино, Серия А, Сальваторе Сиригу, Новости футбола, Алекс Мерет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский форвард Назарий Русин забил 1000-й домашний гол Динамо в чемпионатах Украины
02 Динамо - Десна: слова Суркиса после матча УПЛ 15.03.2020
03 Мудрик заинтересовал топ-клубы Серии А Рому и Аталанту (Видео)
04 Динамо - Десна: результат и видеообзор матча УПЛ 15.03.20
05 Петряк: Живу в "колхозе", так спокойнее (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь