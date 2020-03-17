Вратарь Вальядолида Жорди Масип рассказал о конкуренции с Андреем Луниным

Новости спорта:Основной голкипер Вальядолида Жорди Масип рассказал, почему украинский вратарь Андрей Лунин не заиграл в клубе.

Вратарь «Вальядолида» Жорди Масип высказался о бывшем одноклубнике – украинском вратаре Андрее Лунине. Его слова приводит Marca.

«У меня очень хорошие личные отношения с нынешним партнером на вратарской позиции «Вальядолида». С Луниным у меня не было очень хороших отношений из-за его характера. Он такой, какой есть, он идет своим путем. С Хосе я много общаюсь, мы соревнуемся на тренировках.

Хосе отличный парень, Лунин тоже, но более сдержанный. Дело в характере. Лунин более закрытый».

Напомним, Лунин принадлежит «Реалу», ранее выступал в аренде в «Вальядолиде», а сейчас защищает цвета «Овьедо».