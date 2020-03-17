Дембеле больше не нужен Барселоне

Новости спорта:Усман Дембеле будет выставлен на трансфер руководством Барселоны.

"Барселона" разочаровалась в нападающем Усмане Дембеле и намерена продать его в летнее трансферное окно, сообщает издание AS.

Руководство каталонского клуба недовольно постоянными травмами форварда и его отношением к работе и поэтому решило избавиться от него по окончании сезона. Заменить его клуб собирается звездой лондонского "Арсенала".

В данный момент француз восстанавливается после повреждения коленных связок и должен вернуться в строй в августе.

Действующий контракт Дембеле с "Барселоной" рассчитан до июня 2022 года. В команду он пришел летом 2017 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

В Примере за "Барселону" он сыграл 46 матчей, забил 11 мячей. На его счету 2 гола за сборную Франции в 21 поединке.