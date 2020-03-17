Кроос: У меня большой запас туалетной бумаги

Новости спорта:Тони Кроос поведал, как уберегает себя от болезней.

На фоне пандемии коронавируса в "Реале" был объявлен жесткий карантин, а всех игроков заставили изолироваться в своих домах.

Полузащитник мадридской команды Тони Кроос сообщил, что у него нет симптомов болезни, а также сказал, что имеет большой запас самого главного товара.

"У меня и моей семьи все в порядке, симптомы не выявлены. Не могу сказать, что скучаю дома, так как сложно заскучать, если у тебя трое маленьких детей.

Самое главное, что у нас все отлично, туалетной бумаги хватает, есть большой запас", - сказал Кроос.

Ранее на фоне пандемии во многих странах одним из наиболее дефицитных товаров почему-то стала туалетная бумага.