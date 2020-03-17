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Футболист МЮ Эрик Байи в восторге от работы с Оле-Гуннаром Сульшеом

Футболист МЮ Эрик Байи в восторге от работы с Оле-Гуннаром Сульшеом
14:39 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Ивуариец высказался о работе с менеджером Юнайтед.

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи заявил, что игровой опыт главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера важен команде.

"Важно иметь возможность работать с кем-то, кто является бывшим игроком. Кто-то, кто понимает ситуации игроков, понимает все, что может происходить время от времени в нашей жизни".

"Потому что в футбол играют не только на поле. Он во всем, что происходит в игре, в вещах, которые люди не видят. И он тот, кто понимает все, и это очень помогает команде. Солскьяер не просто тренер, он — обычный человек. Наличие такой личности в клубе дает игрокам больше сил", — сказал Байи ESPN FC.

Бундеслига официально отменила игры до 2 апреля из-за Коронавируса

Ранее нападающий Юнайтед Одион Игало признался, что никогда и не думал, что будет играть за "манкунианцев".

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Эрик Байи.
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