Футболист ПСЖ Мауро Икарди попал в сферу интересов мадридского Реала

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди попал в сферу интересов мадридского Реала, информирует издание Mundo Deportivo.
"Сливочные" намерены укрепить линию нападения следующим летом и попытаются приобрести форварда парижан. Стоимость аргентинца оценивается в сумму около 70 миллионов евро.
Икарди присоединился к ПСЖ прошлым летом на правах аренды из Интера. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 31 поединок в футболке "красно-синих", забив 20 голов и совершив 4 ассиста.
"Убийца": Икарди феерит в ПСЖ:
Ранее сообщалось, что в приобретении Икарди также заинтересован Ювентус.