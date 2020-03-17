Главный турнир Латинской Америки также перенесен

Новости спорта:Руководство КОНМЕБОЛ приняло решение перенести Копа Америка.

Конмебол принял решение перенести Копа Америка на 2021 год. Такое решение организация приняла совместно с УЕФА.

Турнир планировался на те же даты, что и европейское первенство. Новые даты проведения — с 11 июня по 10 июля 2021 года.

Ранее УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год. Информация уже доведена до сведения 55 федераций, принимающих участие в видео-конференции со штаб-квартирой организации.

Новые даты проведения — с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Такое решение обусловлено необходимостью летом 2020 года доиграть европейские чемпионаты, которые в данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Необходимость завершить первенства в Европе до 30 июня связана с контрактами игроков. Многие соглашения футболистов заканчиваются в конце сезона, а новый стартует с 1 июля.