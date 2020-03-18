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ПСЖ и дортмундская Боруссия согласовали трансфер Томаса Менье

ПСЖ и дортмундская Боруссия согласовали трансфер Томаса Менье
09:22 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:

Защитник ПСЖ Томас Менье договорился о переходе в дортмундскую Боруссию.

С немецкой стороной футболист согласовал контракт на четыре года, по которому заработает 50 миллионов евро.

Его действующее соглашение с парижанами истекает в июне, и стороны не смогли договориться о его продлении.

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Чем так примечателен футболист ПСЖ:

В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец сыграл в 27 матчах ПСЖ во всех турнирах, забил гол и отдал 2 результативных передачи.

На вынужденный перерыв в Бундеслиге, связанный с пандемией коронавируса COVID-19, команда Люсьена Фавра ушла на втором месте в таблице.

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ПСЖ, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Томас Менье.
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