ПСЖ и дортмундская Боруссия согласовали трансфер Томаса Менье

Защитник ПСЖ Томас Менье договорился о переходе в дортмундскую Боруссию.
С немецкой стороной футболист согласовал контракт на четыре года, по которому заработает 50 миллионов евро.
Его действующее соглашение с парижанами истекает в июне, и стороны не смогли договориться о его продлении.
Чем так примечателен футболист ПСЖ:
В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец сыграл в 27 матчах ПСЖ во всех турнирах, забил гол и отдал 2 результативных передачи.
На вынужденный перерыв в Бундеслиге, связанный с пандемией коронавируса COVID-19, команда Люсьена Фавра ушла на втором месте в таблице.