ПСЖ и дортмундская Боруссия согласовали трансфер Томаса Менье

Новости спорта:

Защитник ПСЖ Томас Менье договорился о переходе в дортмундскую Боруссию.

С немецкой стороной футболист согласовал контракт на четыре года, по которому заработает 50 миллионов евро.

Его действующее соглашение с парижанами истекает в июне, и стороны не смогли договориться о его продлении.

Чем так примечателен футболист ПСЖ:

В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец сыграл в 27 матчах ПСЖ во всех турнирах, забил гол и отдал 2 результативных передачи.

На вынужденный перерыв в Бундеслиге, связанный с пандемией коронавируса COVID-19, команда Люсьена Фавра ушла на втором месте в таблице.