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Боатенг, Толиссо и Мартинес : Бавария готовит грандиозную трансферную чистку

Боатенг, Толиссо и Мартинес : Бавария готовит грандиозную трансферную чистку
12:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Жером Боатенг, Хави Мартинес и Корентен Толиссо близки к уходу из Баварии летом.

В конце нынешнего сезона руководство Баварии намерено несколько очистить ряды команды и готово расстаться по крайней мере с тремя игроками.

Уже летом Мюнхен могут покинуть защитник Жером Боатенг, а также полузащитники Корентен Толиссо и Хави Мартинес.

31-летний Боатенг выступает за мюнхенцев с 2011 года, 25-летний Толиссо — 2017 года, а 31-летний Мартинес играет с 2012 года.

В данный момент Бавария лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 55 очков после 25 сыгранных туров.

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ФК Бавария, Хави Мартинес, Футбол, Новости футбола, Жером Боатенг, Корентен Толиссо.
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