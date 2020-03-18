Боатенг, Толиссо и Мартинес : Бавария готовит грандиозную трансферную чистку

Новости спорта:Жером Боатенг, Хави Мартинес и Корентен Толиссо близки к уходу из Баварии летом.

В конце нынешнего сезона руководство Баварии намерено несколько очистить ряды команды и готово расстаться по крайней мере с тремя игроками.

Уже летом Мюнхен могут покинуть защитник Жером Боатенг, а также полузащитники Корентен Толиссо и Хави Мартинес.

31-летний Боатенг выступает за мюнхенцев с 2011 года, 25-летний Толиссо — 2017 года, а 31-летний Мартинес играет с 2012 года.

В данный момент Бавария лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 55 очков после 25 сыгранных туров.

Чемпионат Германии приостановлен из-за пандемии коронавируса, однако перенос Евро на следующий год дает возможность доиграть турнир до 30 июня.