Форвард ПСЖ Мауро Икарди близок к переходу в Реал

Новости спорта:Мадридский клуб заинтересовался возможностью приобрести аргентинского форварда.

Нападающий Пари Сен-Жермен и национальной команды Аргентины Мауро Икарди, который принадлежит миланскому Интеру, может перебраться в мадридский Реал.

По информации El Mundo Deportivo, "сливочные" надеются приобрести 27-летнего форварда в летнее межсезонье за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, аргентинец конфликтует с Неймаром и Килианом Мбаппе. У футболиста не получается найти общий язык с игроками. Также заметим, что парижане имеют право выкупить его за 80 млн евро.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел 31 матч за парижан, забив 20 голов и отдав четыре ассиста.