Скачать
Среда, 18.03.2020
Умер экс-чемпион мира в двух весах Роджер Мейвезер
Умер Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера-младшего
УХЛ на долгий период приостановила чемпионат
Чемпионат Украины остановлен до сентября в связи с карантином
Хэй назвал Топ-5 лучших боксеров хэвивейта, упомянув Усика
Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
Турнир серии Большого шлема перенесли из-за коронавируса
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки

Форвард ПСЖ Мауро Икарди близок к переходу в Реал

Форвард ПСЖ Мауро Икарди близок к переходу в Реал
13:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Мадридский клуб заинтересовался возможностью приобрести аргентинского форварда.

Нападающий Пари Сен-Жермен и национальной команды Аргентины Мауро Икарди, который принадлежит миланскому Интеру, может перебраться в мадридский Реал.

По информации El Mundo Deportivo, "сливочные" надеются приобрести 27-летнего форварда в летнее межсезонье за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, аргентинец конфликтует с Неймаром и Килианом Мбаппе. У футболиста не получается найти общий язык с игроками. Также заметим, что парижане имеют право выкупить его за 80 млн евро.

Кадровая чистка: кто покинет Баварию летом

В текущем сезоне 27-летний форвард провел 31 матч за парижан, забив 20 голов и отдав четыре ассиста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лидер Барселоны Лионель Месси требует у руководства каталонцев вернуть Неймара
02 Экс-участник "Украинских атаманов" погиб в автокатастрофе (Фото)
03 Карпаты решили приостановить тренировки
04 Умтити продолжит карьеру в АПЛ или Серии А
05 Донецкий Шахтер повесил ценник на Михаила Мудрика, которым интересуются Аталанта и Рома
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь