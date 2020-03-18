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Шевченко отреагировал на перенос Евро-2020

Шевченко отреагировал на перенос Евро-2020
15:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал решение УЕФА касательно переноса Евро-2020.

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился мнением о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год из-за коронавируса.

Наставник "сине-желтых" отметил, что поддерживает данное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), - сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

"Когда речь идет об угрозе здоровью или даже жизни людей, спорт должен отойти в сторону. Такую проблему можно одолеть лишь общими усилиями. Безусловно, перенос повлечет неудобства, но мы должны осознавать, что это общемировая проблема. И только совместными усилиями ее можно преодолеть", - подчеркнул Шевченко.

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Напомним, товарищеские матчи сборной Украины против команд Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув), а также мартовский сбор национальной сборной Украины в эти даты не состоятся, согласно вердикту Исполкома УЕФА. Решение о возможном проведении поединков в другие сроки будет принято позже.

Следить за ситуацией с коронавирусом в Украине и мире за 18 марта можно в этой статье.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, УПЛ, Карантин, Евро-2020, Новости футбола, Норонавирус.
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