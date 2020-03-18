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Среда, 18.03.2020
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Динамо уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса

УПЛ может возобновиться 15 мая

УПЛ может возобновиться 15 мая
16:35 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Чемпионат Украины по футболу возобновится в середине мая.

По информации Sport Arena, базовой датой возобновления Favbet Лиги рассматривается пятница, 15 мая.

Именно эта дата позволит в срок закончить сезон в Украине и уложиться в рекомендованный УЕФА дедлайн — завершить сезоны в ассоциациях до 30 июня 2020 года (официально последний день сезона 2019/20 по регламентным нормам УЕФА и ФИФА).

Вчера Украинская ассоциация футбола решила приостановить все футбольные соревнования в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Сроки возвращения украинского футбола руководящий орган не приводил.

Динамо уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса

Пока команды выходят на карантин: в элитном футбольном дивизионе о прекращении тренировок объявили Динамо, Ворскла, Карпаты и Колос.

Лидером чемпионата остается Шахтер, сохраняющий 13-очковый отрыв от Зари и Динамо. Главный аутсайдер за девять туров до конца сезона — Карпаты.

Турнирное положение команд после 23-х туров/ Фото: УПЛ

Следить за ситуацией с коронавирусом в Украине и мире за 18 марта можно в этой статье.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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