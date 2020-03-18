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Беларусь и Турция не поставили футбол "на паузу"

Беларусь и Турция не поставили футбол "на паузу"
17:18 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер galatasaraysk

Новости спорта:В Турции и Беларуси продолжаются игры национального первенства.

В понедельник, 16 марта, на европейском континенте было шесть национальных чемпионатов, которые не объявляли о приостановке турниров.

За двое суток ситуация изменилась. За это время "на паузу" нажали украинская Премьер-лига, чемпионат Венгрии, а также российская Премьер-лига и сербская Суперлига, о чем сообщают их пресс-службы.

На данный момент лишь два высших дивизиона в Европе не останавливали розыгрыш, по крайне мере пока что. Речь идет о турецкой Суперлиге и белорусской Высшей лиге.

В Беларуси даже приглашают болельщиков на трибуны:

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"Несмотря на нервные обстоятельства вокруг начала нового сезона, "Беларусбанк — высшая лига" все же отправляется в путь длиной в 30 туров. АБФФ-ТВ искренне радуется этой новости и приглашает болельщиков на трибуны. А чтобы зрителям было легче выбрать топовые матчи, на которые в ходе уик-энда стоит обратить самое пристальное внимание, рекомендуем лаконичный анонс дебютного игрового дня первенства-2020", говорится в сообщении на сайте АБФФ.

В Турции официальное количество зараженных, по состоянию на 18 марта, приравнивается к 98 (один случай летальный). В Беларуси зафиксировано 51 случай заболевания коронавирусом, из которых пятерых пациентов полностью вылечили.

 В Турции даже провели знаменитое стамбульское дерби, правда зрители могли наблюдать за матчем лишь по ТВ.

Кевин Дюрант признался, что у него обнаружен коронавирус

Следить за ситуацией с коронавирусом в Украине и мире за 18 марта можно в этой статье.

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Турция, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Бееларусь.
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