Беларусь и Турция не поставили футбол "на паузу"

Новости спорта:В Турции и Беларуси продолжаются игры национального первенства.

В понедельник, 16 марта, на европейском континенте было шесть национальных чемпионатов, которые не объявляли о приостановке турниров.

За двое суток ситуация изменилась. За это время "на паузу" нажали украинская Премьер-лига, чемпионат Венгрии, а также российская Премьер-лига и сербская Суперлига, о чем сообщают их пресс-службы.

На данный момент лишь два высших дивизиона в Европе не останавливали розыгрыш, по крайне мере пока что. Речь идет о турецкой Суперлиге и белорусской Высшей лиге.

В Беларуси даже приглашают болельщиков на трибуны:

"Несмотря на нервные обстоятельства вокруг начала нового сезона, "Беларусбанк — высшая лига" все же отправляется в путь длиной в 30 туров. АБФФ-ТВ искренне радуется этой новости и приглашает болельщиков на трибуны. А чтобы зрителям было легче выбрать топовые матчи, на которые в ходе уик-энда стоит обратить самое пристальное внимание, рекомендуем лаконичный анонс дебютного игрового дня первенства-2020", говорится в сообщении на сайте АБФФ.

В Турции официальное количество зараженных, по состоянию на 18 марта, приравнивается к 98 (один случай летальный). В Беларуси зафиксировано 51 случай заболевания коронавирусом, из которых пятерых пациентов полностью вылечили.

В Турции даже провели знаменитое стамбульское дерби, правда зрители могли наблюдать за матчем лишь по ТВ.

Следить за ситуацией с коронавирусом в Украине и мире за 18 марта можно в этой статье.