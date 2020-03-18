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Коронавирус "косит" ряды испанского футбольного клуба Алавес: уже 15 случаев заражения

Коронавирус "косит" ряды испанского футбольного клуба Алавес: уже 15 случаев заражения
17:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер alaves

Новости спорта:Футбольный клуб Алавес сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе.

"Алавес" на официальном сайте сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе.

Сообщается, что три положительных результата теста на коронавирус обнаружено у игроков основной футбольной команды, ещё семь — у членов тренерского штаба. Также коронавирусом заразились пять сотрудников "Алавеса". Отмечается, что заразившиеся чувствуют себя хорошо, симптомов болезни не обнаружено.

Ранее сообщалось, что два сотрудника "Алавеса" заразились коронавирусом. Тренировки команды были приостановлены.

Ранее в клубе напомнили, чем можно занять себя в время карантина:

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс. Из-за коронавируса были приостановлены чемпионат Испании и другие ведущие турниры.

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Следить за ситуацией с коронавирусом в Украине и мире за 18 марта можно в этой статье.

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Испания, Футбол, ФК Алавес, Новости футбола, Коронавирус.
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