Давиде Дзаппакоста планирует продолжить карьеру в римской Роме

Новости спорта:Челси и Рома ведут переговоры о продлении арендного соглашения по Давиде Дзаппакосте.

Представители Ромы надеются договориться с лондонским Челси о продлении арендного соглашения с защитником Давиде Дзаппакостой до 2021 года.

27-летний Давиде выступает на правах аренды за Рому в течение нынешнего сезона, римляне уже продлевали срок арендного соглашения на полгода.

Отметим, что в данный момент Дзаппакоста продолжается восстанавливаться после разрыва крестообразной связки. В нынешнем сезоне он провел лишь 12 минут в Серии А.

Дзаппакоста перешел в Челси летом 2017 года. До этого в чемпионате Италии он выступал за Аталанту и Торино.

Рома находится на пятом месте турнирной таблицы Серии А, Челси занимает четвертую строчку в рамках АПЛ. Чемпионаты в данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.