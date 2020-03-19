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Давиде Дзаппакоста планирует продолжить карьеру в римской Роме

Давиде Дзаппакоста планирует продолжить карьеру в римской Роме
09:27 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Челси и Рома ведут переговоры о продлении арендного соглашения по Давиде Дзаппакосте.

Представители Ромы надеются договориться с лондонским Челси о продлении арендного соглашения с защитником Давиде Дзаппакостой до 2021 года.

27-летний Давиде выступает на правах аренды за Рому в течение нынешнего сезона, римляне уже продлевали срок арендного соглашения на полгода.

Отметим, что в данный момент Дзаппакоста продолжается восстанавливаться после разрыва крестообразной связки. В нынешнем сезоне он провел лишь 12 минут в Серии А.

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Дзаппакоста перешел в Челси летом 2017 года. До этого в чемпионате Италии он выступал за Аталанту и Торино.

Рома находится на пятом месте турнирной таблицы Серии А, Челси занимает четвертую строчку в рамках АПЛ. Чемпионаты в данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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ФК Рома, Футбол, Новости футбола, Давиде Дзаппакоста.
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