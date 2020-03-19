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Зинченко: Все мои подопечные сейчас находятся на карантине

Зинченко: Все мои подопечные сейчас находятся на карантине
14:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта:Наталья Зинченко сообщила, что все ее подопечные находятся на карантине.

Национальная женская сборная Украины по возвращении на прошлой неделе с международного турнира в Испании сейчас находится на карантине.

Об этом сообщила главный тренер "сине-желтых" Наталья Зинченко в комментарии официальному сайту Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Согласно существующим требованиям государственных органов все мои подопечные сейчас находятся на карантине. Я и мои помощники в курсе их дел - все здоровы. Конечно, очень хочется, чтобы борьба с вирусом принесла положительные результаты, и была возможность как доиграть чемпионат Украины, так и продолжить выступления на международной арене. Но на первом плане должно быть здоровье", - сказала Зинченко.

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Напомним, в апреле женская сборная Украины должна была провести два очередные поединки квалификации чемпионата Европы - с Черногорией (10 апреля на выезде) и Грецией (14 апреля дома). Но из-за ситуации с распространением COVID-19 УЕФА приостановил все международные соревнования.

Следить за ситуацией с коронавирусом за 19 марта можно в этой статье.

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Футбол, Новости футбола, УАФ, Наталья Зинченко, Женская сборная Украины по футболу.
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