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Четверг, 19.03.2020
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Убытки клубов европейских топ-чемпионатов в условиях пандемии составят до 4 миллиарда евро

Убытки клубов европейских топ-чемпионатов в условиях пандемии составят до 4 миллиарда евро
14:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Потери будут меньшими, если футбольный сезон смогут доиграть до 30 июня.

Размер финансовых убытков для клубов пяти европейских топ-чемпионатов после прекращения сезона из-за пандемии коронавируса будет составлять до 4 миллиардов евро, сообщает Yahoo! News.

Консалтинговая компания подсчитала финансовые потери клубов английской Премьер-лиги, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1 после решения о прекращении сезона в условиях коронавируса. Эта сумма будет составлять от 3,45 до 4 миллиарда евро.

Отмечается, что наибольшие потери будут в АПЛ - 1,35 миллиарда евро, причем потерянные доходы от телетрансляций будут достигать 800 миллионов евро. Также обращается внимание, что исследования сделали до решения УЕФА перенести Евро-2020 и в случае, если матчи смогут доиграть до 30 июня, сумма потерь будет меньше.

Динамо уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса

Напомним, 17 марта УЕФА принял решение о переносе Евровв-2020 на 2021 год. Матчи всех европейских лиг должны завершить до 30 июня.

Следить за ситуацией с коронавирусом за 19 марта можно в этой статье.

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