Чемпионат Италии по футболу возобновится 3 мая

Новости спорта:Большой футбол в Италии должен вернуться в начале мая.

Чемпионат Италии по футболу должен возобновиться 3 мая и завершиться в конце июня.

Об этом заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина, сообщает Football Italia.

"Мы работаем над новым календарём, согласно которому чемпионат возобновится 3 мая и пройдет до 30 июня, - сказал Гравина. - Возможно, придётся задействовать несколько дней в июле. Мы отправили запрос властям страны, а также ФИФА и УЕФА. Примем во внимание и международный перерыв, который УЕФА наметил на начало июня, чтобы доиграть отборочные матчи Евро-2021. Конечно, лучшая дата завершения чемпионата - 30 июня, однако могут быть предприняты непредвиденные меры, из-за которых розыгрыш может продлиться до 30 июля".

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