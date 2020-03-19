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Четверг, 19.03.2020
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Возобновление АПЛ перенесли на май

Возобновление АПЛ перенесли на май
15:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Английская Премьер-лига возобновит матчи в начале мая.

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала обновлённую информацию о возобновлении нынешнего розыгрыша чемпионата.

"Правила Футбольной ассоциации подразумевают, что сезон должен быть завершён не позднее 1 июня. Однако, руководство решило продлить сроки сезона-2019/2020. Также мы решили, что профессиональные футбольные матчи будут вновь проходить не ранее чем 30 апреля", — говорится в заявлении.

Таким образом, до мая были отложены как матчи Премьер-лиги, так и встречи остальных футбольных лиг, среди которых и первенства женских команд.

Чемпионат Италии по футболу возобновится 3 мая

В настоящее время чемпионат Англии, наряду с большинством других европейских лиг, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Изначально пауза в Премьер-лиге была рассчитана до 4 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

Следить за ситуацией с коронавирусом за 19 марта можно в этой статье.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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