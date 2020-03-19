Лион выступил с заявлением из-за ситуации с коронавирусом

Новости спорта:"Ткачи" намерены минимизировать финансовые потери.

Официальный сайт Лиона сообщает, что клуб временно решил приостановить выплаты по зарплате игрокам и персоналу.

"Учитывая меры, принятые властями для борьбы с распространением Covid-19, которые привели к приостановке всех соревнований и тренировок, Лион, как и другие клубы Лиги 1, сообщает, что весь его спортивный персонал переходит на временную приостановку выплат заработных плат до дальнейшего уведомления", — гласит сайт "ткачей".

К слову, другие клубы французского первенства пока не подтвердили, что остановили выплату зарплат персоналу.

Ранее президент "ткачей" заявил, что места в Лиге 1 необходимо разделить на основе результатов последних трех-пяти лет.

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