Швейцарский Сьон испытывает серьезные финансовые проблемы из-за коронавируса

Новости спорта:Президент клуба испытывает экономические проблемы.

Швейцарский Сьон в связи с пандемией коронавируса разрывает контракты с футболистами в одностороннем порядке. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, президент команды Кристиан Константин (на фото) начал вводить экстренные меры в клубе в связи с серьезными финансовыми проблемами.

Бизнесмена не устраивает тот факт, что за время карантина команда не будет получать прибыль, а сами игроки требуют заработную плату.

Константин поставил ультиматум и сотрудникам клуба, условием которого является сокращение заработной платы ради сохранения рабочего места.

Ассоциация футбола Швейцарии подала протест на действия Константина, назвав его решения неприемлемыми. Данный протест поддержали и известные футболисты команды Алекс Сонг, Йохан Джуру и Сейду Думбия.

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