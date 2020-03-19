Футболист Алиев о коронавирусе: Честно, я в это не верю

Новости спорта:Александр Алиев не верит в правдивость коронавируса.

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Александр Алиев заявил, что не верит в серьезность пандемии коронавируса.

"Что скажете вы по этому коронавирусу? Прошелся я чуть-чуть по Оболони. Здесь машин, конечно, уйма. В метро спускался. Все закрыто. Но дома невозможно сидеть, погода хорошая. Честно, я в это не верю. А вы как думаете? Жалко, что все позакрывали, но ничего, прорвемся. Всем хорошего настроения, никто не болейте, это самое главное.

Прогулялся я по улице. Что могу сказать – народу уйма, людей много, детишек очень много, погода хорошая. Так что, я думаю, все это фейки. Для кого нужен коронавирус, и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк. Самое главное - берегите себя и будьте здоровыми", - сказал Алиев в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @euro_scope 19 Мар 2020 в 4:04 PDT

Напомним, ранее экс-игрок сборной Украины раскритиковал Усика и Алиева за выражения о коронавирусе.

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