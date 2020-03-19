Игуаин попытался покинуть Италию, но был остановлен полицией

Новости спорта:Аргентинец Гонсало Игуаин намеревался отправиться на родину.

Нападающий туринского Ювентуса Гонсало Игуаин сделал неудачную попытку покинуть город на частном самолете. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, футболист приехал в аэропорт Турина и собирался садиться в самолет, но его остановила полиция.

Он показал им справку об отсутствии у него инфекции, однако это не убедило правоохранителей. Игроку предстоит пробыть на карантине еще как минимум одну неделю.

Стоит отметить, что Гонсало Игуаин намеревался отправиться на родину в Аргентину вместе со своей семьей.

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