Скачать
Пятница, 20.03.2020
В Примере готовятся играть каждые два дня
В Примере готовятся играть каждые два дня
Лев: Влияние коронавирусного кризиса на футбол пока не ясно
Лев: Влияние коронавирусного кризиса на футбол пока не ясно
Президент МОК: О переносе Олимпиады пока речь не идет
Президент МОК: О переносе Олимпиады пока речь не идет
УЕФА отложил финальный турнир Евро-2020 среди девичьих команд
УЕФА отложил финальный турнир Евро-2020 среди девичьих команд

Барселона может попросить игроков согласиться на понижение зарплаты

Барселона может попросить игроков согласиться на понижение зарплаты
14:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:"Сине-гранатовые" несут серьезные финансовые потери.

Из-за паузы, вызванной коронавирусом, Барселона терпит убытки, которые могут вынудить руководство принимать непопулярные меры.

Согласно AS, президент клуба Жозеп Бартомеу может попросить игроков согласиться на снижение заработной платы.

Каталонцы рассчитывали, что бюджет на сезон составит 1,047 миллиарда евро, а на зарплаты уйдет порядка 60%, однако из-за вынужденной паузы клуб не получает запланированную прибыль.

Напомним, что Сьон расторг контракты с игроками, которые отказались идти на понижение заработной платы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итальянский бегун рассказал о своих симптомах коронавируса
02 Суркис присоединился к нашумевшему челленджу (Видео)
03 Промоутер: Тайсон Фьюри - великий образец разоблачения слабостей
04 "Все это фейк": Футболист Алиев усомнился в коронавирусе (Видео)
05 Шахтер вошел в Топ-100 клубов по суммарной стоимости футболистов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь