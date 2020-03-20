Барселона может попросить игроков согласиться на понижение зарплаты

Новости спорта:"Сине-гранатовые" несут серьезные финансовые потери.

Из-за паузы, вызванной коронавирусом, Барселона терпит убытки, которые могут вынудить руководство принимать непопулярные меры.

Согласно AS, президент клуба Жозеп Бартомеу может попросить игроков согласиться на снижение заработной платы.

Каталонцы рассчитывали, что бюджет на сезон составит 1,047 миллиарда евро, а на зарплаты уйдет порядка 60%, однако из-за вынужденной паузы клуб не получает запланированную прибыль.

Напомним, что Сьон расторг контракты с игроками, которые отказались идти на понижение заработной платы.