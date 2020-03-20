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Футболистам Серии А хотят урезать зарплату на 15-30%

Футболистам Серии А хотят урезать зарплату на 15-30%
14:50 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Больше всего пострадают те, кто зарабатывает более €1,5 миллионов.

Начались переговоры между Серией А и Ассоциацией итальянских футболистов.

Клубы просят футболистов согласиться на понижение зарплаты на 15-30%. При этом рискуют потерять 30% зарплаты только те игроки, которые зарабатывают более €1,5 миллионов в год.

Таким образом, клубы Серии А постараются уменьшить свои финансовые потери на €250 миллионов. По предварительным оценкам, из-за пандемии коронавируса COVID-19 клубы Серии А потеряют около €1 миллиарда.

Ранее Барселона может попросить игроков согласиться на понижение зарплаты.

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Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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