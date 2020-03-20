В Германии сделали неутешительный прогноз по возобновлению футбольных матчей

Новости спорта:Играть нет смысла даже при пустых трибунах, ведь болельщики собираются вместе в других местах

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит дал неутешительный прогноз по поводу возвращения европейского футбола к нормальной жизни. По его словам, большой футбол не вернется до 2021 года.

"Не думаю, что можно вести речь о том, чтобы возобновить сезон в апреле. Даже при пустых трибунах, так как болельщики будут собираться вместе, чтобы посмотреть матчи дома.

Уверен, футбол вернется только в следующем году. Вариант, при котором сезон-2019/20 будет доигран, нереалистичен", - цитирует специалиста NRD.

Ранее УЕФА отложил финальный турнир Евро-2020 среди девичьих команд.