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Португальский гранд выделил круглую сумму на борьбу с коронавирусом

Португальский гранд выделил круглую сумму на борьбу с коронавирусом
11:36 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Бенфика не осталась в стороне от пандемии и решила финансово помочь для борьбы с коронавирусом.

"Бенфика", городской совет Лиссабона и Лиссабонский университет совместно выделили 1 миллион евро национальной службе здравоохранения на покупку оборудования для борьбы с распространением коронавируса.

"Наш клуб всегда характеризовало чувство солидарности и социальной ответственности. Все мы переживаем тяжелый период, он требует действий и вклада каждого из нас в общее дело.

Объединив усилия с городским советом и Лиссабонским университетом, мы приняли решение пожертвовать 1 миллион евро Национальной службе здравоохранения на покупку медицинского оборудования.

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Эта инициатива поможет в борьбе с ужасным бедствием, покажет нашу солидарность со всеми португальцами и выразит нашу глубокую благодарность работникам сферы здравоохранения", – говорится в сообщении.

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Количество заболевших в Португалии превысило 1 тысячу человек, шестеро из них скончались.

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Бенфика, Новости спорта, Новости футбола, Коронавирус, Чемпионат Португалии.
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