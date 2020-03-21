Лидер Сассуоло хочет вернуться в Челси

Новости спорта:Жереми Бога надеется получит шанс в Челси.

Вингер Сассуоло Жереми Бога не против вернуться в Челси, воспитанником которого и является.

Ивуариец перебрался в итальянский чемпионат в 2018 году за три миллиона евро. При этом Челси включил в сделку право обратного выкупа игрока за 20 миллионов евро.

Сам Бога верит, что сможет получить шанс в Лондоне под руководством Фрэнка Лампарда, который в своем первом сезоне у руля команды активно доверяет молодежи Синих.

В нынешнем сезоне Жереми забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи в 25 матчах Сассуоло во всех турнирах.

В течение карьеры Бога отыграл только 18 минут за первую команду Челси — в проигранном матче с Бернли (2:3) в августе 2017 года.